عيار 21 يسجل ٧٧٠ جنيها..آخر أسعار الذهب والفضة في الصاغة

مع بداية انتشار فيروس كورونا ارتفعت أسعار الذهب عالميا مما تسبب في الارتفاع محليا بسبب اتجاه بعض الدول والمواطنين بالاحتفاظ بالملاذ الامن بدلا من الأموال.





رصدت عدسة صدي البلد اسعار الذهب والفضة بسوق الصاغة بشارع المعز .





في البداية يقول مينا فايق صاحب احد اصحاب الذهب بالصاغة ارتفع اسعار الذهب في الفترة الأخيرة بسبب اتجاه بعض الدول في تجميد استثماراتها في الذهب بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار موضحا ان سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 770 جنيها وعيار 18 اليوم 660 جنيها .

وأضاف مينا بشوي احد بائعي الذهب ارتفع الذهب في الفترة الأخيرة في حدود 10 جنيهات موضحا ان الاقبال ضعيف علي حركة البيع والشراء مشيرا إلي أن بسبب ارتفاع اسعار الذهب تم تصنيع اطقم شبكة باوزان خفيفة تبدأ من 15 جراما للطقم بسعر يبدأ من 11000جنيه.





وأشار هاني واصف ان اسعار الفضة ثابتة من قبل عيد الفطر بسعر 9 جنيهات للجرام الفضة الخام عيار 925 موضحا ان جرام الفضة المشكلة المصري عيار 925تتراوح بين 14الي 15 جنيها وعيار 925 المستورد الإيطالي يتراوح بين 17جنيها الي 25جنيها في الجملة مضيفا أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا في الفترة الحالية .