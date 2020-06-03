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وزارة التعليم حريصة على مستقبل الطلاب.. أحمد موسى: أولياء الأمور لديهم مخاوف بسبب امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:29 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الطلبة واولياء الأمور لديهم مخاوف شديدة، بسبب امتحانات الثانوية العامة.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع لم يتوقع ما حدث بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن ما يحدث يعتبر حالة استثنائية.


وأوضح أحمد موسى، أن جميع الطلاب يريدون اداء امتحان الثانوية العامة، ولكن على وزارة التربية و التعليم وضع كل السيناريوهات في الحسبان.


ولفت أحمد موسى، إلى أن الطلاب خلال العام يذاكرون من أجل أداء الامتحان ولكن هناك قلة يخافون من التجمعات.


وأشار أحمد موسي، إلى أن تجهيزات لامتحانات الثانوية العامة انتهت ولكن الخوف مستمر فى ظل أزمة كورونا، مؤكدًا أن خوف الطلبة مشروع وخوف اولياء الأمور مشروع وخوف الدولة من عدم ضياع العام على الطلبة مشروع، مؤكدًا أن الامتحانات ستكون في الفترة من 21 – 6 لـ 21 -7 .

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