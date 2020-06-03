لطيفة تستعيد ذكريات أقوى واحدة بعرض الكليب

حرصت الفنانة لطيفة على استعادة ذكريات أغنية أقوى واحدة، حيث قامت بنشر الفيديو كليب الخاص بالأغنية من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الانستجرام".





وتقول كلمات الأغنية: "فى الفرح ببان زعلانة.. أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت ع الأرض.. بكون وحيدة ف وسط الناس.. مبسوطة من غير حد.. أنا أشجع واحدة جبانة.. بفرح وأزعل وأبكى وأضحك.. كله فى نفس الوقت" .





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حتى الفضفضة دايما بكلم نفسى جوايا.. وبسند نفسى على نفسى وآبين إنى متفائله .. فى كل مواقف الدنيا بكون الراسية والعاقله .. ولو يوم أضعف وأبكى دموعى فى عينى بحبسها .. ولو زعلانة من حاجة بصالح نفسى فى مرايا".





أغنية "أقوى واحدة" كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.



