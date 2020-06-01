لطيفة تطرح برومو كليب أغنية للشمس





للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه". علقت لطيفة قائلة:





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أضافت لطيفة قائلة : استنوا أغنيتي الجديدة ‎" للشمس" كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب".





يذكر أن لطيفة روجت البومها الجديد أقوى واحدة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.



