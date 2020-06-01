AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لطيفة تطرح برومو كليب أغنية للشمس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:01 م
لطيفة
لطيفة
Advertisements
أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
نشرت الفنانة لطيفة برومو كليب اغنيتها الجديدة "للشمس" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تمهيدا لطرحه خلال الايام القليلة المقبلة. 

علقت لطيفة قائلة: "للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه".

أقرا ايضا 

أضافت لطيفة قائلة : استنوا أغنيتي الجديدة ‎" للشمس" كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

يذكر أن لطيفة روجت البومها الجديد أقوى واحدة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. لطيفة تطلق حملة تبرعات

بعد اللايف.. لطيفة توجه الشكر لمتابعيها

إن شاء الله نعدي الغمة.. لطيفة تهنئ متابعيها بمناسبة رمضان

مكة المكرمة .. شاهد رد لطيفة على سؤالها أين ستذهب فور إنتهاء كورونا

لطيفة تروج لفيديو كليب "أنا عشت عمري" .. فيديو

لطيفة تحضر أغنية "للشمس" من واقع أزمة كورونا

ترشيحاتنا

تاج الدين: انتشار كورونا سريع جدًا وعائلات بالكامل حاملة للفيروس

أجرت عملية جراحية .. أمينة تستأصل ورما في الحالب | تفاصيل

إحتمال الوصول لمليون إصابة وارد.. وزير التعليم العالي: إلتزام المواطنين يقضي على كورونا

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

مظاهرات أمريكا الآن .. حظر تجول من الساعة السابعة مساء في واشنطن

في ظروف غامضة.. البحث عن أب قتل نجله أمام منزله بالمطرية

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

بعد علاج أمريكان من كورونا.. سفارة واشنطن بالقاهرة توجه رسالة شكر لـ وزارة الصحة

غرامة 3 آلاف جنيه.. أول تحرك برلماني لمواجهة إعادة بيع الكمامات المستخدمة

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

الصحة العالمية: لا يوجد دليل على تراجع قوة كورونا.. والتبغ يزيد فرص الإصابة بالفيروس

مصادر حكومية تحدد موعد عودة عمل المطاعم

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

«سبيس إكس».. تفاصيل المهمة التاريخية لرواد وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية