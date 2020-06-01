لطيفة تطرح برومو كليب أغنية للشمس

نشرت الفنانة لطيفة برومو كليب اغنيتها الجديدة "للشمس" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تمهيدا لطرحه خلال الايام القليلة المقبلة.
علقت لطيفة قائلة: "للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه".
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أضافت لطيفة قائلة : استنوا أغنيتي الجديدة " للشمس" كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
يذكر أن لطيفة روجت البومها الجديد أقوى واحدة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.
للشمس من بعد الغياب طلوع .. والليل مايطولش بين ظلامة 🌞— Latifa Al-Tunisia (@latisol) June 1, 2020
استنوا اغنيتي الجديدة #للشمس كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب .........#لطيفة #للشمس #اغنية #جديدة #تونسية #تونس #جديد #خليك_بالبيت #خليك_في_البيت #Latifa #StayHome #StaySafe pic.twitter.com/zOy5Z3xMBN