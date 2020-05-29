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فن

لطيفة تروج لأغنيتها الجديدة.. للشمس من بعد الغياب طلوع

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:04 م
لطيفة
لطيفة
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محمد بدران


روجت الفنانة التونسية  لطيفة لاغنيتها الجديدة بعنوان "للشمس من بعد الغياب طلوع الذى يتم طرحها خلال الايام المقبلة.




وعلقت لطيفة عبر حسابها على "انستجرام" للشمس من بعد الغياب طلوع ..انتظروا اغنيتي الجديدة #للشمس .. قريبا كلمات : ياسين الحمزاوي ألحان و توزيع : أمين القلسي"

يذكر أن احدث أعمال لطيفة، كان فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ملكة بيك"، التي طرحتها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة".


تقول كلمات الأغنية :"ملكة بيك .. أنا عينيك .. أنا اللي هنسيك ماضيك .. هغير كل حاجة فيك، أنا الحنية والطيبة اللي راجعة ليك، أنسى زمان، كل اللى فات ده ماضى وكان، داخلة حياتك بالأمان، عشان أعيشلك وتعيشلى الباقى من الحياة، ملكة بيك". 


أغنية "ملكة بيك" كلمات وألحان توزيع مونتي، والتسجيل والمكس في إستوديو م. ياسر انور، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.




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