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فن

قبل طرحها.. تفاصيل أغنية لطيفة الجديدة للشمس

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:07 م
لطيفة
لطيفة
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آيه عاطف
تستعد الفنانة لطيفة، لطرح أغنية جديدة بعنوان "للشمس" وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، وهي أغنية تدعو للأمل والتفاؤل.

تقول كلمات الأغنية :" للشمس من بعد الغياب طلوع .. والليل مايطولش بينا ظلامه .. يا حلم عايش فينا .. لازم يجيه الصبح طير"، وهي أغنية باللهجة التونسية.

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كانت لطيفة قد نشرت لطيفة، مقطع فيديو لها أثناء تسجيل الأغنية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، وعلقت قائلة:"انتظروا اغنيتي الجديدة #للشمس.. قريبا".

أغنية "للشمس" كلمات : ياسين الحمزاوي، وألحان و توزيع موسيقي أمين القلسي.
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