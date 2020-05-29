قبل طرحها.. تفاصيل أغنية لطيفة الجديدة للشمس

للشمس" وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، وهي أغنية تدعو للأمل والتفاؤل. تستعد الفنانة لطيفة ، لطرح أغنية جديدة بعنوان "





تقول كلمات الأغنية :" للشمس من بعد الغياب طلوع .. والليل مايطولش بينا ظلامه .. يا حلم عايش فينا .. لازم يجيه الصبح طير"، وهي أغنية باللهجة التونسية.





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كانت لطيفة قد نشرت لطيفة، مقطع فيديو لها أثناء تسجيل الأغنية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، وعلقت قائلة:" انتظروا اغنيتي الجديدة #للشمس.. قريبا".



