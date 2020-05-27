طرب وجمال وتألق.. لطيفة تهنئ أنغام على حفلها في عيد الفطر

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "معقولة جمالك ما شاء الله طرب وجمال وتألق يا حبيبة قلبى.. منورة الدنيا كلها.. بحبك".
وردت أنغام، عليها : "حبيبتي يا لطيفة".
وأحيت أنغام، أقوى حفلات عيد الفطر المبارك بمسرح الصوت والضوء بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، والذى قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأذيع عبر شاشة Dmc.
وغنت أنغام بالحفل، عدة أغانٍ: "بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمني، بين البينين، أساميك الكتيرة، ولا دبلت، مطمنة، فنجان النسيان، اتجاه واحد، بتوصفني بتكسفني، بعتلي نظرة ، عرفها بيا، هتمناله الخير، اكتبلك تعهد، حته ناقصة".
وحضرت أنغام، الحفل بصحبه راندا رياض مديرة أعمالها، قام بهندسة الإضاءة مهندس جون وليم وهندسة الصوت حميد صبرى وأندرو أسبرجن، وقدمت الحفل المذيعة جاسمين طه زكى عبر شاشه Dmc.
احلى حاجة انت في حياتيطب بس جرب و اطلب حياتياديهالك ماتغلاش عليك 💜#لطيفة #انا_عشت_عمري من البوم #أقوى_واحدة #Latifa2020https://t.co/3T5lpIaZPR pic.twitter.com/hcSawyzN1e— Latifa Al-Tunisia (@latisol) May 26, 2020
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