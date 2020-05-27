AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طرب وجمال وتألق.. لطيفة تهنئ أنغام على حفلها في عيد الفطر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
هنّأت الفنانة لطيفة ، الفنانة أنغام، على حفلها الغنائي الذي أحيته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "معقولة جمالك ما شاء الله طرب وجمال وتألق يا حبيبة قلبى.. منورة الدنيا كلها.. بحبك".

وردت أنغام، عليها : "حبيبتي يا لطيفة".

وأحيت أنغام، أقوى حفلات عيد الفطر المبارك بمسرح الصوت والضوء بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، والذى قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأذيع عبر شاشة Dmc.

وغنت أنغام بالحفل، عدة أغانٍ: "بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمني، بين البينين، أساميك الكتيرة، ولا دبلت، مطمنة، فنجان النسيان، اتجاه واحد، بتوصفني بتكسفني، بعتلي نظرة ، عرفها بيا، هتمناله الخير، اكتبلك تعهد، حته ناقصة".

وحضرت أنغام، الحفل بصحبه راندا رياض مديرة أعمالها، قام بهندسة الإضاءة مهندس جون وليم وهندسة الصوت حميد صبرى وأندرو أسبرجن، وقدمت الحفل المذيعة جاسمين طه زكى عبر شاشه Dmc.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفل أنغام وأوبرا بنت عربى سهرة خاصة للجمهورعلى قناة الثقافة

اليوم.. أنغام تحيي حفل أون لاين على يوتيوب

حفلات النجوم اون لاين تشجع على البقاء فى المنزل .. أنغام تشدو على يوتيوب مع جمهورها الليلة.. جنات لايف على فيسبوك .. عاصي الحلاني في بث مباشر للتغلب على حظر التجول

كل سنة وكلنا بخير وسلام.. لطيفة تهنئ متابعيها بشم النسيم

اليوم.. أنغام تحيي حفلا غنائيا على مسرح الصوت والضوء للبث على dmc

لطيفة تروج لفيديو كليب "أنا عشت عمري" .. فيديو

ترشيحاتنا

بـ 160 ألف جنيه.. رينو تكشف عن سيارتها الجديدة في المغرب

ردد آخر كلمات الضحية.. ببغاء يصبح شاهدا رئيسيا في جريمة قتل واغتصاب.. اعرف الحكاية

مشروب خارق للمناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع

السعودية .. إطلاق نار كثيف في عسير والأمن يفتح تحقيقا واسعا.. ما القصة؟

تفاصيل إصابة كوافيرة بفيروس كورونا فى محافظة بورسعيد

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

من المكسرات.. وجبة إفطار صحية لمرضى السكر

شاهد.. اختفاء قطة سوداء داخل رداء كاهن أثناء الصلاة | فيديو