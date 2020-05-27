عندليب الدقي.. محمد هنيدي يسخر من تسريحة شعر كريستيانو الجديدة

سخر الفنان محمد هنيدي من تسريحة شعر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الجديدة.
نشر رونالدو عبر حسابه على توتير صورة بأحدث قصات شعره، ليرد عليه هنيدي بصورة له من فيلم "عندليب الدقي" حيث تقارب شكل قصتي الشعر بصورة كوميدية وعلق هنيدي قائلا: "نفس الشيء".
يشار إلى أن آخر أعمال هنيدي الفنية مسلسل "أرض النفاق" الذي لعب بطولته مع وهنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغاوري ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.
آخر أعمال محمد هنيدي، السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" الذي طرحه في عيد الفطر 2017 وشارك فيه مع درة، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، وإيمان السيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل.