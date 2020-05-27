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فن

عندليب الدقي.. محمد هنيدي يسخر من تسريحة شعر كريستيانو الجديدة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
سخر الفنان محمد هنيدي من تسريحة شعر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الجديدة.‏

نشر رونالدو عبر حسابه على توتير صورة بأحدث قصات شعره، ليرد عليه هنيدي بصورة له من فيلم "عندليب الدقي" حيث ‏تقارب شكل قصتي الشعر بصورة كوميدية وعلق هنيدي قائلا: "نفس الشيء".‏

يشار إلى أن آخر أعمال هنيدي الفنية مسلسل "أرض النفاق" الذي لعب بطولته مع وهنا شيحة ودلال عبد العزيز ‏وسامي ‏مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل‎.‎

 آخر أعمال محمد هنيدي، السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" الذي طرحه في عيد الفطر ‏‏2017 ‏وشارك فيه ‏مع ‏درة، ‏وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، وإيمان السيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ‏شريف ‏إسماعيل‎.‎


عندليب الدقي.. محمد هنيدي يسخر من تسريحة شعر كريستيانو الجديدة
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