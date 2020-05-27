عندليب الدقي.. محمد هنيدي يسخر من تسريحة شعر كريستيانو الجديدة

سخر الفنان محمد هنيدي من تسريحة شعر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الجديدة.‏





نشر رونالدو عبر حسابه على توتير صورة بأحدث قصات شعره، ليرد عليه هنيدي بصورة له من فيلم "عندليب الدقي" حيث ‏تقارب شكل قصتي الشعر بصورة كوميدية وعلق هنيدي قائلا: "نفس الشيء".‏