ماتش السلة.. علي ربيع ينشر مشهدا من كواليس مسلسل عمر ودياب

نشر الفنان علي ربيع مشهدا من كواليس مسلسل عمر ودياب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"





وعلق علي ربيع علي الصورة : من كواليس ماتش السلة.. مسلسل#عمرودياب #علي ربيع.





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وحاز الفيديو علي اعجاب الكثير و جاءت التعليقات كالاتي :

المشهد دا ضحكني جدا

المسلسل جميل ومن نجاح لنجاح

منور يا فنان

هيوحشنا المسلسل جدا









مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.



