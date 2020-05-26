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توك شو

على ربيع: اللي بيقرب مني عشان يبوس ويحضن برش في وشه كحول

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:12 ص
على ربيع
على ربيع
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البهي عمرو

قال الفنان على ربيع، إنه من الشخصيات الحذرة جدًا، مؤكدًا أنه يخاف من فيروس كورونا المستجد، ولذلك يرتدي الكمامة فس أي مكان.

وأضاف على ربيع خلال حواره ببرنامج، الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه ملتزم ولا يسلم على أحد، ويبتعد عن أى شخص بمسافة كبيرة.

وأشار على ربيع  إلى أن أى شخص يقترب منه ويحاول أن يسلم؛ يبتعد عنه ويجري، مؤكدًا: " اللي بيقرب مني عشان يبوس ويحضن؛ برش في وشه كحول".

وطالب على ربيع من جميع المواطنين، الالتزام؛ للمرور من هذه الأزمة على خير، والجميع عليهم أن يعلموا أن هناك وفيات من هذا الفيروس.

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