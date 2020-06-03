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فن

آسر ياسين الأكثر تداولاً على تويتر بعد نشر فيديو من كواليس بـ 100 وش

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدّر آسر ياسين موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تداول رواد السوشيال ميديا فيديو جديداً له برفقة نيللى كريم.

وظهرا في الفيديو من خلال كواليس تصوير اغنيه تتر مسلسلهم " ب١٠٠ وش " الذى تم عرضه في الموسم الرمضانى.

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نال الفيديو والهاشتاج اعجاب الكثير من رواد تويتر وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

نيللي كريم وآسر ياسين أشكركم على الكيمياء الرهيبة اللي بينكم واشكر جمال العدل وكاملة ابو ذكري اللي جمعوكم لنا بهذا العمل.

مكدبتش نيللي لما قالت إن دمه خفيف بيعرف يغني حلو وبيرقص حلو.. والمايسترو كامله بتقول موهوب ومحترم وإبن ناس .

اسر ياسين اتركتيف جدًا وعنده كاريزما عالية جدًا .

مسلسل بـ100وش كان الحصان الأسود في هذه السنة .. مختلفًا لدرجة الإبداع ، كل عنصر من عناصر الفن و تفاصيله كانت ناجحة بمعنى الكلمة من كان يتوقع بأن آسر ياسين سيكون نجمًا كوميديا هذه السنة.

ويشارك آسر ياسين في مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث
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