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برلمان

مطالبة وزيرة الصحة بالرقابة .. بيان برلماني عاجل بسبب استغلال المستشفيات الخاصة مصابي كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:58 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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عبد الرحمن سرحان
تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن استغلال المستشفيات الخاصة مصابي فيروس كورونا، وإلزامهم بدفع مبالغ كبيرة مقابل العلاج داخل المستشفى. 


وأضافت "درويش" - فى بيان لها- أن المستشفيات الخاصة تبتز المواطنين المصابين بـ فيروس كورونا وخاصة في مسحات كورونا، أو تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة، متعجبة: كيف يطلب مستشفى من مواطن مصاب بكورونا دفع 100 و200 ألف جنيه مقدما للعلاج، بينما المواطن الذي لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ لا يدخل المستشفى، وهو ما يعكس التكلفة العالية على مرضى كورونا داخل هذه المستشفيات.




وطالبت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمراقبة المستشفيات الخاصة بشكل جيد ومستمر لمتابعة الأسعار داخلها حتى لا يتم استغلال المواطن فى ظل الظروف التى يمر بها المواطن و البلاد خلال الفترة الحالية، ويجب أن يتم وضع سقف محدد لتكلفة علاج مصابى فيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة، حتى لا يتم استغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو أمر غير مقبول فى هذه الظروف الصعبة.


وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الدولة بجميع مؤسساتها لم تبخل على المواطن فى ظل هذه الجائحة التى تضرب العالم اجمع، وقدمت المساعدات المالية والعينية والطبية، لافتة الى ان وزارة الصحة تقوم بإرسال البروتوكول العلاجي للمواطنين المخالطين للمرضى المصابين بكورونا تحت منازلهم.


وتساءلت: "كيف تقوم هذه المستشفيات الخاصة باستغلال مصابي كورونا، أين الدور المجتمعي الذى يجب أن تقوم به هذه المستشفيات ومشاركة الدولة فى مواجهة هذه الجائحة؟".
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