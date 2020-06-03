من 1500 لـ10 آلاف.. سؤال برلماني حول تسعيرة علاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ، و وزيرة الصحة والسكان، حول آليات الرقابة على المستشفيات الخاصة للتأكد من مدى التزامها بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.







وأوضحت "متى"، فى بيان صحفى لها، أن تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة بالقسم الداخلى تتراوح بين 1500 و3000 جنيه، كما أن تكلفة اليوم للمريض فى الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعى تتراوح بين 7500 و10000 جنيه وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 5000 و7000 جنيه.

















وقالت النائبة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الواقع يقول إنه في ظل زيادة أعداد المصابين، واتجاههم لتلقي الخدمة الطبية عبر المستشفيات الخاصة ، فإن الكثير من المستشفيات غير ملتزمة بتطبيق التسعيرة الجديدة، بل إن الأسعار يتم تحديدها على حسب هوى أصحاب المستشفيات، والمريض وذويه في ظل الحاجة الماسة لتلقي الخدمة الطبية خشيةً من تدهور حالته، يجد نفسه مُرغمًا لدفع مبالغ مالية طائلة.









وتساءلت إيفلين متى: "ما هي آليات وزارة الصحة للتأكد من التزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة الجديدة، وما هي الإجراءات التي تمتلكها حال المخالفة؟ كما أن إجراءات الرقابة تتطلب زيادة أعداد مفتشي العلاج الحر في الوزارة".