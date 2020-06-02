مبالغ خيالية.. وكيل صحة البرلمان: المستشفيات الخاصة تبتز المواطنين في مسحات كورونا.. فيديو

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن المستشفيات الخاصة تبتز المواطنين في إعداد مسحات كورونا ، أو تقديم العلاج اللازم للحالات الموجودة.





واضاف أبو العلا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه يجب التوجه نحو الرقابة على الأسعار داخل مستشفيات القطاع الخاص





أقرا ايضا

وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن بعض المستشفيات الخاصة كانت تطلب دفع مقدم 300 ألف لعلاج مصاب كورونا وهو ما يعكس التكلفة العالية على مرضى كورونا.



