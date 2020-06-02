تلاعب في أسعار علاج كورونا.. صحة البرلمان تطالب بالرقابة على المستشفيات الخاصة

علقت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على تحديد وزارة الصحة تكاليف العلاج من كورونا بالمستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن الأسعار المحددة من الوزارة معقولة إذا افترضنا أنها لفئة معينة قادرة على دفع تلك التكاليف.









وقالت إليزابيث شاكر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه على الرغم من أن تحديد تكاليف علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة أمر جيد، إلا أنه قد يواجه صعوبات تتعلق بالتنفيذ وإلزام المستشفيات الخاصة بإجراءات تحصيل تكاليف العلاج، مضيفة أنه قد يحدث تلاعب من بعض المستشفيات الخاصة.









وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أهمية مشاركة المستشفيات الخاصة في علاج كورونا، من حيث إخلاء مكان في المستشفيات الحكومية لغير القادرين، متابعة: "ليس من العدل أن يأخذ القادر مكان في المستشفيات الحكومية ويزاحم المواطن البسيط".

















وحددت وزارة الصحة تكلفة علاج كورونا، بحيث تكون غرفة العزل الداخلي بـ 1500-3000 لليوم الواحد.









كما حددت تكلفة المريض في العناية المركزة 7500 – 10000 بجهاز تنفس صناعي لليوم الواحد.









وبدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 5-7 آلاف جنيه لليوم الواحد، والأسعار تشمل ما يخص التحاليل والأشعة.