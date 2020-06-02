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الصحة: مجلس الوزراء يناقش ضوابط وتسعيرة المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا غدا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:11 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم السماح  لـ المستشفيات الخاصة بالعمل داخل منظومة علاج مصابي فيروس كورونا .

وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "على  المستشفيات الخاصة الالتزام بإجراءات وزارة الصحة والبروتوكول العلاجي وإجراءات العزل ومكافحة العدوى".

وتابع خالد مجاهد "رئيس الوزراء كلف بوضع ضوابط وآليات ونظام تسعيرة يلتزم به كل المستشفيات الخاصة، وستتم المناقشة النهائية لضوابط المستشفيات الخاصة غدًا في اجتماع لجنة الأزمة بمجلس الوزراء".

وفي سياق آخر، أكد خالد مجاهد، أن أي مشتبه فيه يبدأ في بروتوكول العلاج على الفور إذا رأي الطبيب ذلك بعد إجراء التحاليل وأشعة الصدر دون انتظار ظهور نتيجة مسحة PCR".

ولفت خالد مجاهد إلى أنه لا يتم إدراج المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والذين يحصلون على البروتوكول في التعداد اليومي لحين ظهور نتيجة المسحة.

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