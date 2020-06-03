كرم جبر: 6 حالات إصابة بكورونا بين الصحفيين.. فيديو

اكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أننا نتعاون بشكل كبير مع المؤسسات الصحفية من أجل العمل على رعاية الحالات التي اصيبت بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الكاملة لها.





وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه اذا شعر أي صحفي بأعراض فيروس كورونا عليه أن يقوم بالفحوصات والتحاليل اللازمة.





وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن هناك حالات كبيرة تلجأ إلى العزل المنزلي وهو ما يفضله البعض عن العزل فى المستشفى مؤكدا أن هناك 6 حالات إصابة في الوسط الصحفي حتى الآن.





وأشار كرم جبر إلى أنه تم تطهير مؤسسة دار الهلال والجمهورية وأيضا سيكون هناك تطهير لمؤسسة الاهرام غدا على اقصى تقدير .



