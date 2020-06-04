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أخبار البلد

القوى العاملة: الرحلة المؤجلة القادمة من بيروت تصل اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:44 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان؛ في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأشارت الملحق العمالي ببيروت شيرين سيد عبد الجواد، إلى أنه من المقرر أن تقلع في السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق ٤ يونيو،  طائرة خطوط إيركايرو علي متنها المواطنين المصريين العائدين من لبنان، الذين كان من المفروض أن تصل رحلتهم أمس الأربعاء ضمن 3 رحلات وصلت للقاهرة قادمة من بيروت علي نفس الخطوط.
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