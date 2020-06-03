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منوعات

تستعيد ذكريات زفافها بعد 18 سنة جواز.. سيدة تفقد 77 كيلو من وزنها لأجل عادة تقليدية |شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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نهى حمدي
وقف الوزن الزائد حائلًا بين "ستيف" وحلمها في يوم زفافها، وهو أن يقوم زوجها بحملها والدخول إلى منزل الزوجية، تلك الطريقة التقليدية التي يقوم العرسان دائمًا بإتباعها في ليلة العمر حرمت منها "ستيف".

فكانت "ستيف" ثقيلة للغاية بحيث لا يمكن حملها على العتبة، ولكن بعد 18 عامًا من زفافها حققت حلمها أخيرًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 


عندما تزوجت "ستيف جيل" من زوجها "كينت" منذ ما يقرب من عقدين من الزمن كان وزنها 18 حجرًا  أي ما يعادل 115 كيلوجراما، حاول  زوجها رفعها فوق العتبة إلى الحياة الزوجية بالطريقة التقليدية. ولكنه فشل تمامًا في تحقيق رغبتها.

وبعد الزواج ازداد الأمر سوءًا وتضخم وزنها إلى 22 حجرًا  أي ما يعادل 140 كيلوجراما، حتى جاءت اللحظة الحاسمة وأجرت عملية جراحية بإزالة جزء من المعدة وإتباع نظام غذائي ومارست الجري يوميًا.


لتنجح خطتها وتمكنت من فقدان 12 حجرًا أي ما يعادل 77 كيلوجراما، وأصبح وزنها الآن 63 كيلوجراما،  لتحقق حلمها بعد كل هذه الأعوام واحتفالًا بذكرى زواج الزوجين ، ارتدت ستيف فستان زفافها القديم ، حيث حملها جون بفخر عبر باب منزلهم وسط العائلة والأصدقاء.

وقالت: "على مدار 18 عامًا كنت افكر دومًا في تلك العادة التقليدية التي حرمت منها في زفافي،  لكنني كنت أعلم أنه لا يوجد طريقة ليحملني على وزني السابق، فكنت أشعر بالضيق لأن الآخرين كانوا قادرين على القيام بذلك لكننا لم نتمكن، حتى حققت حلمي اليوم".
تستعيد ذكريات زفافها بعد 18 سنة جواز.. سيدة تفقد 77 كيلو من وزنها لأجل عادة تقليدية |شاهد
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