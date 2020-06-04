عبير موسى لـ الغنوشي: الإخوان منظمة إرهابية وشمولية وتخدم أجندة تركيا

قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الخميس، إن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، يخدم أجندات لصالح تركيا في سبيل زعزعة استقرار المنطقة العربية.





وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، في جلسة جديدة عقدها البرلمان لمساءلة رئيسه على ضوء مواقفه السابقة التي أخلت بـ سياسة البرلمان فيما يتعلق بالوضع في ليبيا: "رئيس المجلس قام لإخراج مشاريع قوانين تخدم أجندات معيّنة". رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس،





وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، "ماذا فعل رئيس المجلس طيلة الفترة التي ترأّس فيها المجلس سواء العديد والعديد من الخروقات، وعوض أن يخاطب رئيس المجلس رئيس البرلمانات أصبح ي "ماذا فعل رئيس المجلس طيلة الفترة التي ترأّس فيها المجلس سواء العديد والعديد من الخروقات، وعوض أن يخاطب رئيس المجلس رئيس البرلمانات أصبح ي هاتف رؤساء دول ورؤساء حكومات ".





واستطردت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس "حكومة الوفاق هي التي أوردت خبر "حكومة الوفاق هي التي أوردت خبر مهاتفة رئيس المجلس للسرّاج ، في حين أن رئيس المجلس كان حينها يترأس مكتب المجلس ولم يعلم الأعضاء بذلك".





وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس أن وجود الغنوشي على رأس البرلمان يعد خطأ في الساحة السياسية التونسية، مضيفة: "سنزيح الأغلبية الحالية من الحكم بالقانون".



