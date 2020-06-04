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أخبار العالم

عبير موسى لـ الغنوشي: الإخوان منظمة إرهابية وشمولية وتخدم أجندة تركيا

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الخميس، إن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، يخدم أجندات لصالح تركيا في سبيل زعزعة استقرار المنطقة العربية. 

وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، في جلسة جديدة عقدها البرلمان لمساءلة رئيسه على ضوء مواقفه السابقة التي أخلت بـ سياسة البرلمان فيما يتعلق بالوضع في ليبيا: "رئيس المجلس قام لإخراج مشاريع قوانين تخدم أجندات معيّنة".

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، "ماذا فعل رئيس المجلس طيلة الفترة التي ترأّس فيها المجلس سواء العديد والعديد من الخروقات، وعوض أن يخاطب رئيس المجلس رئيس البرلمانات أصبح يهاتف رؤساء دول ورؤساء حكومات".

واستطردت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس "حكومة الوفاق هي التي أوردت خبر مهاتفة رئيس المجلس للسرّاج، في حين أن رئيس المجلس كان حينها يترأس مكتب المجلس ولم يعلم الأعضاء بذلك".

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس أن وجود الغنوشي على رأس البرلمان يعد خطأ في الساحة السياسية التونسية، مضيفة: "سنزيح الأغلبية الحالية من الحكم بالقانون".

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