برلماني تونسي : الغنوشي أكثر شخص مكروه ونطالب بإقالته

نشرت وسائل الإعلام التونسية اليوم الأربعاء تصريحات البرلماني التونسي "فيصل التبيني" التي جاء فيها أن "رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أكثر شخص مكروة ونطالب بإقالته".





وعقد البرلمان التونسي جلسة بهدف إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا ، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.





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وقال النائب التونسي عن حزب صوت الفلاحين، "فيصل التبيني"، إن "الغنوشي فشل في قيادة المؤسسة التشريعية وكان أداؤه مخيبًا للآمال، حيث اكتفى بافتتاح الجلسات فقط".





وعبر التبيني عن أسفه "من تولي أكثر شخص مكروه وغير مقبول لدى التونسيين رئاسة البرلمان".





وأضاف "من المؤسف أنه بعد 9 سنوات من الحراك التونسي وأكثر من 60 سنة على استقلال البلاد، يساءل الغنوشي من أجل العمالة والدفاع عن أجندات دول أجنبية على حساب مصلحة تونس والتونسيين".