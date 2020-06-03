AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

برلماني تونسي: الغنوشي أكثر شخص مكروه ونطالب بإقالته

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:38 م
برلماني تونسي : الغنوشي
برلماني تونسي : الغنوشي أكثر شخص مكروه ونطالب بإقالته
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام التونسية اليوم الأربعاء تصريحات البرلماني التونسي "فيصل التبيني" التي جاء فيها أن "رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أكثر شخص مكروة ونطالب بإقالته".

وعقد البرلمان التونسي جلسة بهدف إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

اقرأ أيضًا:

وقال النائب التونسي عن حزب صوت الفلاحين، "فيصل التبيني"، إن "الغنوشي فشل في قيادة المؤسسة التشريعية وكان أداؤه مخيبًا للآمال، حيث اكتفى بافتتاح الجلسات فقط".

وعبر التبيني عن أسفه "من تولي أكثر شخص مكروه وغير مقبول لدى التونسيين رئاسة البرلمان".

وأضاف "من المؤسف أنه بعد 9 سنوات من الحراك التونسي وأكثر من 60 سنة على استقلال البلاد، يساءل الغنوشي من أجل العمالة والدفاع عن أجندات دول أجنبية على حساب مصلحة تونس والتونسيين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتدخله الخارجي في ليبيا.. البرلمان التونسي يوافق على مساءلة الغنوشي.. تفاصيل

بعد تهنئته للسراج.. نواب بالبرلمان التونسي يرفضون تجاوزات الغنوشي

الحياد لا معنى له.. تصريحات مستفزة لزعيم إخوان تونس حول ليبيا ودعم مرتزقة تركيا

يؤيد التدخل التركي في ليبيا.. خلافات بجلسة مساءلة الغنوشي داخل برلمان تونس

ترشيحاتنا

إخوان ومخابرات معادية.. إعلامية كويتية تكشف سر حملات الهجوم على مصر

نشرة المرأة.. اكتشف أفضل أنواع الكمامة.. وبدون طبيب فرق بين أعراض البرد وكورونا والأكثر شيوعا

الأهلي يدعم أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ كورونا

مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

بالأرقام .. تعرف على العدد الحقيقي لإصابات كورونا بدمياط وسن الوفاة

علي معلول يحسم موقفه مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الشكشوكة بالبيض

بملابس جينز... جميلة عوض تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

لم تظهر من قبل.. أول صور لسيارة BMW M5 القادمة على أرض الواقع