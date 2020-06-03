يؤيد التدخل التركي في ليبيا.. خلافات بجلسة مساءلة الغنوشي داخل برلمان تونس

انطلقت اليوم الأربعاء جلسة البرلمان التونسي من أجل النظر في إعلان رفض التدخل الخارجي التركي في ليبيا، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء مواقفه السابقة التي أخلت بتلك السياسة.





وشهدت الجلسة خلافات وسجالات بين عدد من النواب.





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وفى سياق منفصل أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، أن تونس أصبحت الآن "شبه خالية" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأوضح، في تصريحات صحفية، أن بلاده وصلت إلى مرحلة ما يسمى "ذيل الفيروس"، داعيا إلى عودة الحياة من جديد بشكل تدريجي.





وقال الوزير التونسي، إن نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جدا، خاصة أن بعض المناطق لم تسجل إصابات جديدة لأكثر من 40 يومًا، مستبعدا عودة موجة ثانية من فيروس كورونا للولايات التونسية.