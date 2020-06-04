بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها

يصادف اليوم الخميس ٤ يونيو عيد الميلاد النجمة العالمية انجلينا جولي و التى اتمت عامها ال ٤٥.





تخطف انجلينا جولي الانظار دائما بأزيائها التى تجمع بين الاناقة و البساطة مما جعلها محط انظار الجميع ووسائل الاعلام، فهى تحرص على اختيار قطع الملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة.





تعتمد انجلينا جولي على اقتناء فساتين السهرة الجذابة التي تكسف عن رشاقتها و جمالها الطبيعي الذي يلفت الانتباه، كما تقوم بتنسيق قطع الاكسسوارات و التي تزيد من فخامة اطلالتها.





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تحرص النجمة العالمية انجلينا جولي علي اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج البسيطة و الغير مبالغ فيها التى تكشف عن جمال ملامحها و المتناسقة معها ايضا.





إليكم أجمل فساتين أنجلينا جولي...



