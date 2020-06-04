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مرأة

بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:27 ص
إنجلينا جولى
إنجلينا جولى
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الخميس ٤ يونيو عيد الميلاد النجمة العالمية انجلينا جولي و التى اتمت عامها ال ٤٥.

تخطف انجلينا جولي الانظار دائما بأزيائها التى تجمع بين الاناقة و البساطة مما جعلها محط انظار الجميع ووسائل الاعلام، فهى تحرص على اختيار قطع الملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تعتمد انجلينا جولي على اقتناء فساتين السهرة الجذابة التي تكسف عن رشاقتها و جمالها الطبيعي الذي يلفت الانتباه، كما تقوم بتنسيق قطع الاكسسوارات و التي تزيد من فخامة اطلالتها.

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تحرص النجمة العالمية انجلينا جولي علي اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج البسيطة و الغير مبالغ فيها التى تكشف عن جمال ملامحها و المتناسقة معها ايضا.

إليكم أجمل فساتين أنجلينا جولي...

بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها
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