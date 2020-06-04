استشاري الجهاز الهضمي: 10 أعراض تدل على الإصابة بـ فيروس الكبد بي

قال الدكتور عمرو المستكاوي، استشاري الجهاز الهضمي، إن أغلبية المصابين بـ فيروس الكبد بى، عادة لا تظهر الأعراض عليهم ولكنها تكون شائعة أكثر عند الذين يصابون بالالتهاب وهم كبار، الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحديد المرض هي تحليل الدم الخاص بهذا الفيروس.
وأكد عمرو المستكاوى، ظهور بعض أعراض فيروس الكبد بى على بعض المرضى، وأبرزها ...
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