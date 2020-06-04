ولاء الشريف تشارك متابعيها بـ «سيلفي» من السيارة .. شاهد

شاركت الفنانه ولاء الشريف متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهرت ولاء الشريف بصورة سيلفي في أضواء الشمس من سيارتها .





كما نالت تفاعل كبير من متابعيها بالتعليقات جاء ابرزها كالاتي :





ايه الجمال ده بس منورة





ياحلو صبح يا حلو طل





الله يسعدك يا حلوة





يذكر أن ولاء الشريف شاركت مؤخرًا بعدد من الأعمال منها، فيلم «الفيل الأزرق 2»، ومسلسلي «كارمن» و«فكرة بمليون جنيه»، فيما شارك خطيبها ماجد بمسلسلي «أهو ده اللي صار» و«رسايل».



