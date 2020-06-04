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رياضة

أحمد شوبير يدعو بالشفاء العاجل للكابتن فتحي نصير

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:39 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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مريم عزت
نشر الإعلامى احمد شوبير عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة يدعو فيها بالشفاء العاجل للكابتن فتحى نصير؛ بعد نقله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية. 

كتب احمد شوبير "أتمني الشفاء للكابتن فتحي نصير ربنا يشفيه ويعافيه ويعود بالف صحة وعافيه في أقرب وقت باْذن الله".

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تفاعل مع التغريدة عدد كبير من متابعي الإعلامي أحمد شوبير ومن التعليقات: 

اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما

الف سلامة  عليه وربنا  يشفيه ويعافيه

كل الدعاء والتضرع والابتهال للخلوق الكابتن فتحي نصير بالشفاء شفاذ لايغادر سقما

وعلى جانب آخر، قال "شوبير"، في تصريحات متلفزة ببرنامجه على شاشة "أون تايم سبورت"، إن "عاشور في حالة صدمة، هو ليس في (شطارة) شريف إكرامي، حارس الفريق، فهو لا يجيد التحدث في وسائل الإعلام مثله، كما أنه لم يتمكن من التعبير عن وجهة نظره بمقطع الفيديو الذي نشره مؤخرًا".

وأضاف "شوبير"، "الأهلي بعدما قرر تقديره ومنحه امتيازات عديدة، انقلب كل هذا الأمر وتم توجيه الشكر لـ حسام عاشور، وهو الآن في حالة صدمة عنيفة، وبيقول أنا عملت إيه؟".

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