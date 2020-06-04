أحمد شوبير يدعو بالشفاء العاجل للكابتن فتحي نصير

الف سلامة عليه وربنا يشفيه ويعافيه

وعلى جانب آخر، قال "شوبير"، في تصريحات متلفزة ببرنامجه على شاشة "أون تايم سبورت"، إن "عاشور في حالة صدمة، هو ليس في (شطارة) شريف إكرامي، حارس الفريق، فهو لا يجيد التحدث في وسائل الإعلام مثله، كما أنه لم يتمكن من التعبير عن وجهة نظره بمقطع الفيديو الذي نشره مؤخرًا".





وأضاف "شوبير"، "الأهلي بعدما قرر تقديره ومنحه امتيازات عديدة، انقلب كل هذا الأمر وتم توجيه الشكر لـ حسام عاشور، وهو الآن في حالة صدمة عنيفة، وبيقول أنا عملت إيه؟".



