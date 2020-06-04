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فن

في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:55 ص
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذى لقب بالساحر، حيث قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

وكانت حياة محمود عبد العزيز الشخصية مليئة بالأسرار الخاصة التى كان حريصا أن تكون بعيدة تماما عن الأضواء والإعلام. 

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وتزوج محمود عبد العزيز مرتين الأولى من خارج الوسط الفنى، وهى "جيجى زويد"، واستمر زواجهما قرابة 20 عاما ورزقا بولدين محمد وكريم، واللذين يعملان بمجال التمثيل والإنتاج. 

وبعد انفصاله عن زوجته الأولى دون الإعلان عن أسباب وتفاصيل الطلاق، قرر بعد فترة الزواج من الإعلامية بوسى شلبى التى عاشت معه حتى وفاته. 
في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور
في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور
في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور
في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور
في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور
في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور
في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور
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