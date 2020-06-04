AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ جيب قصير.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:06 ص
فيفى عبدة
فيفى عبدة
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة فيفى عبده عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة بجيب قصير.

وعلقت فيفى عبده، على الصورة، "صباح الخير". 

اقرأ أيضا

نالت صورة فيفي عبده إعجاب الكثير من متابعيها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: 

ايه الحلاوه دي ي فوفا

صباح الفل والعسل ياحلى فوفا 

يسعدك صباحك  ياجميل 

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيفي عبده: فيروس كورونا غضب من ربنا

كل ما تكبري بتحلوي.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده على إنستجرام

ترشيحاتنا

وعكة صحية شديدة.. نقل فتحي نصير للمستشفى ودخوله العناية المركزة

بعد إصابة دينا حويدق بـ كورونا.. سلبية نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته

عميل تركيا وقطر .. برلمان تونس ينتفض والشعب يثور على الغنوشي والإخوان

الموجة الثانية لـ كورونا ستكون أضعف..أستاذ علم الأوبئة: الفيروسات لها دورة حياة.. فيديو

وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. فيديو

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

AdvertisementS

زلزال عنيف بقوة 5.5 ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للقاهرة.. إصابة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب

وعكة صحية شديدة.. نقل فتحي نصير للمستشفى ودخوله العناية المركزة

في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

بسبب المظاهرات.. قوات من الجيش الأمريكي تحاوط البيت الأبيض.. شاهد

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري الجهاز الهضمي: 10 أعراض تدل على الإصابة بـ فيروس الكبد بي

بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور