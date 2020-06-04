بـ جيب قصير.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة فيفى عبده عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة بجيب قصير.
وعلقت فيفى عبده، على الصورة، "صباح الخير".
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نالت صورة فيفي عبده إعجاب الكثير من متابعيها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات:
ايه الحلاوه دي ي فوفا
صباح الفل والعسل ياحلى فوفا
يسعدك صباحك ياجميل
يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.