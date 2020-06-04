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محافظات

رئيس شركة المياه يتفقد محطات التحلية بشمال وجنوب سيناء

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تفقد المهندس سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب بسيناء، عددا من محطات التحلية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، للوقوف على الحالة الفنية ومعدلات الإنتاج بما يكفي احتياج المواطنين.

حيث قام بتفقد موقع إنشاء محطة تحلية مياه صدر الحيطان بمنطقة نخل شمال سيناء لمتابعة أعمال التشغيل التجريبي للمحطة.

كما تفقد منطقة نخل وزيارة محطة تحلية مياه الآبار القديمة والجديدة بالمدينة للوقوف على الحالة الفنية للمحطة.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس الشركة، جولة بمدينة طابا لمتابعة أعمال الصيانة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا، ومدى انتظام العمل بالمحطة.

واختتم جولته التفقدية، بزيارة محطة تحلية مياه البحر مدينة نويبع للوقوع على الحالة الفنية للمحطة ومدى جاهزيتها لتأمين إمداد المياه للمدينة والتجمعات السكانية والبدوية المحيطة بها.

وتابع مدى التزام العاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقوم الشركة حاليا تنفيذا لقرارات الحكومية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد والعمل على رفع الحالة المعنوية لديهم.

ورافقه خلال الزيارة المهندس خالد مرشد مدير عام التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

رئيس شركة المياه يتفقد محطات التحلية بشمال وجنوب سيناء
رئيس شركة المياه يتفقد محطات التحلية بشمال وجنوب سيناء
رئيس شركة المياه يتفقد محطات التحلية بشمال وجنوب سيناء
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