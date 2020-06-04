رئيس شركة المياه يتفقد محطات التحلية بشمال وجنوب سيناء



كما تفقد منطقة نخل وزيارة محطة تحلية مياه الآبار القديمة والجديدة بالمدينة للوقوف على الحالة الفنية للمحطة.



وفي سياق متصل، أجرى رئيس الشركة، جولة بمدينة طابا لمتابعة أعمال الصيانة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا، ومدى انتظام العمل بالمحطة.



واختتم جولته التفقدية، بزيارة محطة تحلية مياه البحر مدينة نويبع للوقوع على الحالة الفنية للمحطة ومدى جاهزيتها لتأمين إمداد المياه للمدينة والتجمعات السكانية والبدوية المحيطة بها.



وتابع مدى التزام العاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقوم الشركة حاليا تنفيذا لقرارات الحكومية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد والعمل على رفع الحالة المعنوية لديهم.



ورافقه خلال الزيارة المهندس خالد مرشد مدير عام التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



