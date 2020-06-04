AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوقفوا المنشورات.. تحذير صارم من شقيقة زعيم كوريا الشمالية للجارة الجنوبية

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:35 ص
شقيقة زعيم كوريا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج
Advertisements
قسم الخارجي
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئول كوري شمالي رفيع المستوى أن بلاده مستاءة من إرسال منشقين متواجدين في كوريا الجنوبية منشورات مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود، ملوحا باحتمال إلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين.

وأوضحت القناة أن الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم يو-جونج، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، أصدرت اليوم الخميس بيانا قالت فيه إنها تحذر من الانسحاب الكامل من مجمع كيسونج الصناعي المشترك بعد التوقف عن الجولات السياحية إلى جبل كومكانج، أو إغلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين أو إلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين، إذا لم تتخذ كوريا الجنوبية إجراءات مناسبة ضد المنشورات المناهضة لبلادها.

وأفادت بأن كوريا الجنوبية لا تستطيع القول إنها لا تعلم ما تنطوي عليه بنود إعلان بانمونجوم والاتفاق العسكري بين الكوريتين فيما يتعلق بالتعهد بتعليق جميع الأعمال الاستفزازية في خط الحدود العسكري، محذرة من أن كوريا الجنوبية يجب عليها أن تتوقع مواجهة أسوأ أزمة في وقت قريب، إذا سمحت بهذه الأفعال بحجة حرية الفرد وحرية التعبير، في الوقت الذي يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لإعلان 15 يونيو المشترك بين الكوريتين.

ودعت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الجارة الجنوبية إلى سن قانون يمنع إرسال المنشورات المعادية للنظام الكوري الشمالي أو القيام بحملة لضبط هذه المنشورات.

وأشارت كيم في البيان إلى مجموعة مدنية للمنشقين الكوريين الشماليين، أرسلت في يوم 31 مايو منشورات معادية لكوريا الشمالية عبر الحدود.

وأرسلت مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" وهي منظمة مدنية مكونة من لاجئين كوريين شماليين مستقرين في كوريا الجنوبية، يوم 31 مايو 500 ألف منشور و50 كتيبا وألفي ورقة من فئة دولار واحد وألف بطاقة ذاكرة عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عزلها بسبب فشل قمة ترامب.. ما سر تعيين شقيقة زعيم كوريا الشمالية في منصب جديد؟

الزعيم بين الحياة والموت.. القصة الكاملة لتدهور حالة كيم جونج أون والخليفة المنتظر

فبركة وفاة كيم جونج أون.. وكيف أجمع العالم فجأة على ضرورة نجاة زعيم كوريا الشمالية

سول: التعاون بين الكوريتين في مكافحة كورونا لا يخضع للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشمال

تبادل إطلاق نار بين الكوريتين بعد ساعات من ظهور كيم.. تفاصيل

أمريكا تعلق على إطلاق النار بين الكوريتين

ترشيحاتنا

Honor تطلق هاتفي Play 4 Pro و Play 4 رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات ..صور

برشلونة ينفى إصابة ميسي

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

برلماني تونسي يوجه صفعة لـ الغنوشي: لا مكان للإخوان في تونس

إعارة لمدة عام.. ليفربول يقدم عرضا رسميا لضم ديمبيلي من بوشلونة

محتاجين مستشفيات لعزل المتنمرين.. بسمة وهبة تهاجم العنصريين تجاه شقيقة محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور