إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم السبت.. تقييمات مفصلة تكشف للطالب مستواه الحقيقي في كل مادة.. شوقي: المؤشرات جيدة وأشكر المعلمين المشاركين في التصحيح

- وزير التعليم:
- أحذر الطلاب من تداول رابط وهمي لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي يسرق بياناتهم
- منصة الامتحان الإلكترونية أثبتت كفاءتها طوال فترة الامتحانات الإلكترونية
- جميع الطلاب الغشاشين سيدخلون امتحانات الدور الثاني
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 بشكل رسمي يوم السبت القادم الموافق 6 يونيو 2020
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المواد بالكامل، مشيرًا إلى أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم إعلانها إلكترونيا على رابط على موقع وزارة التربية والتعليم.
وقال إن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تظهر أمام الطلاب هذا العام بشكل مفصل، حيث سيتضح للطالب موقفه في المادة، ودرجته في المادة، وموقفه بالنسبة لزملائه، ما يحتاج لتطوير نفسه فيه في العام الدراسي القادم.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الرابط http://studg11.weebly.com مزور ولا علاقة له بنتيجة أولى وثانية ثانوي، مشيرًا إلى أن هذا الرابط يسرق بيانات الطالب ويقوم بعمل اختراق لحساباته، وقال: "احذروا التضليل وسرقة بياناتكم".
وأكد طارق شوقي أن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 "الصحيح" سوف تعلنه وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي للجميع السبت القادم.
وقال وزير التربية والتعليم: "لقد استمرت الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي من ٢٩ أبريل الماضي حتى ٢٠ مايو".
وأضاف: "أتوجه بالشكر للسادة المعلمين الذين شاركوا في تصحيح الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2020".
وأكد وزير التربية والتعليم أن منصة الامتحان الإلكترونية أثبتت كفاءتها طوال فترة الامتحانات الإلكترونية التي تم عقدها للطلبة من المنازل بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن سيستم الامتحانات الإلكترونية لم يسقط، ولم يعان الطلاب من وجود أي أعطال على منصة الامتحان، خاصة مع الخطة التي وضعها خبراء الوزارة لتخفيف الأحمال وتقسيم عملية دخول الطلاب على المنصة في أوقات مختلفة.
وتابع: "لقد نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألفا (10.420.000) امتحان إلكتروني لمجموع مليون و155 ألفا (1.155.000) من الطلاب في منازلهم ، رغم كل الظروف التي نمر بها بسبب فيروس كورونا المستجد".
وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الطلاب الذين شاركوا في عمليات غش جماعي أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخلون امتحانات الدور الثاني، أما الطلاب الذين حرصوا على إجابة الامتحانات بمجهودهم سوف ينجحون بسهولة في امتحانات الدور الأول.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم إعلان رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 قريبا عبر الوسائل التالية:
- موقع وزارة التربية والتعليم الذي يمكن متابعة ظهور رابط نتيجة الصف الأول الثانوي عليه من خلال الضغط هنا
- الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الضغط هنا
- الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم عبر فيس بوك والذي يمكن متابعته من خلال الضغط هنا
وقال المصدر إن مؤشرات نتيجة الصف الأول الثانوي تؤكد أن الطلاب استوعبوا الأسلوب الجديد للأسئلة وتفاعلوا معه بالشكل المطلوب.
ومن المقرر أن يتم من خلال نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020، إصدار بطاقة تعريفية لكل طالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به.
جدير بالذكر أنه كانت نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام الماضي، تعلن في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان.
ووقتها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به .
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها، ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم: "تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الأول، وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، وإذا لم يأخذ الاختبار الالكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي".
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن النقطة السوداء تعبر عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمان باللون الأسود عن متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقت العديد من الاستفسارات من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، بشأن كيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.
من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم الثانوي والعام بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لجميع المديريات، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أفاد بأنه في هذه الحالة يتم تكليف الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية بإعداد الاختبارات التكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في المواد الذين تغيبوا فيها (مادة أو بعض المواد) بأعذار مرضية أو قهرية طبقا لما ورد بالقرارين الوزاريين 273 و274 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام مادتي 5 و11.
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فإذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر، يعقد له امتحان تكميلي (تخلف) في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل في نهاية العام الدراسي عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني.
أما إذا تغيب الطالب عن امتحان الفصل الدراسي الثاني، فيؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ويكون امتحانه في الجزء الذي تمت دراسته من المنهج الدراسي في الفصل الدراسي الثاني فقط حرصا على مصلحة الطلاب.
وكان طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي أدوا امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وتم تصحيحه إلكترونيًا.