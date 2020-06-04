إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم السبت.. تقييمات مفصلة تكشف للطالب مستواه الحقيقي في كل مادة.. شوقي: المؤشرات جيدة وأشكر المعلمين المشاركين في التصحيح

وزير التعليم:

أحذر الطلاب من تداول رابط وهمي لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي يسرق بياناتهم

منصة الامتحان الإلكترونية أثبتت كفاءتها طوال فترة الامتحانات الإلكترونية

جميع الطلاب الغشاشين سيدخلون امتحانات الدور الثاني









أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 بشكل رسمي يوم السبت القادم الموافق 6 يونيو 2020









وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المواد بالكامل، مشيرًا إلى أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم إعلانها إلكترونيا على رابط على موقع وزارة التربية والتعليم.









وقال إن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تظهر أمام الطلاب هذا العام بشكل مفصل، حيث سيتضح للطالب موقفه في المادة، ودرجته في المادة، وموقفه بالنسبة لزملائه، ما يحتاج لتطوير نفسه فيه في العام الدراسي القادم.







