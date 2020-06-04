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اقتصاد

انتهاء الرفع المساحي والمجسات.. وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمصر القديمة، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع، ومسئولي شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري.


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وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسات الاسترشادية بالمشروع، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها بسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال بالمشروع، ووضع برنامج زمنى محدد للتنفيذ، وإعداد دراسة للجراجات السطحية، والمداخل والمخارج بالمنطقة.


وأشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة تفاصيل مخطط تطوير "منطقة سور مجرى العيون" بمصر القديمة، والتى تشمل تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى بالمشروع 16 فدانًا.


وقال وزير الإسكان، إنه تم أيضًا، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعة دورية لمشروعات التطوير المختلفة بمحافظة القاهرة، والتى تُعد إنجازًا كبيرًا فى سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافى والتاريخى، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال كـ العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معًا مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، القادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.
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