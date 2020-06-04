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أخبار العالم

روسيا تؤكد توريد دفعة جديدة من مقاتلات "ميج-29" إلى سوريا

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت السفارة الروسية لدى دمشق أن الجيش السوري تسلم مؤخرا دفعة جديدة من مقاتلات (ميج-29) الروسية وبدأ تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات. 
وذكرت السفارة الروسية، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة /روسيا اليوم/ الإخبارية: "تسلم الجيش السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز "ميج-29" في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا".
وأضافت السفارة الروسية:" أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية".
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت 30 مايو الماضي أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميج-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة "حميميم" الروسية، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدؤون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من الأول من يونيو.

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