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أخبار العالم

روسيا تُسجل 8831 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي يتخطى الـ 441 ألفا

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
   أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تسجيل 8831 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 441 ألفا و 108 إصابات. 
وذكر بيان للمركز الروسي أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 1998 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و767 بضواحيها، و375 في مدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا.
وأضاف البيان أن 8666 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 204 ألاف و623 شخصا.. موضحا أنه تم تسجيل 169 وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 5384 شخصا.

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