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أخبار العالم

طعن وإطلاق نار.. اعتداء جديد على رجال الشرطة الأمريكية في نيويورك

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:30 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن رجل شرطة أمريكي تعرض للطعن في عنقه، فيما أصيب اثنان آخران بالرصاص في يديهما، إثر اعتداء رجل مسلح عليهم في مدينة بروكلين بولاية نيويورك.

وإوضحت الصحيفة أن دورية من رجال الشرطة كانت تستجيب لبلاغ عن واقعة نهب عندما برز رجل مسلح بسكين فجأة في مسرح الحادث وطعن أحد رجال الشرطة في عنقه، ثم استولى على مسدسه وأطلق النار منه على شرطيين آخرين أصيبا في يديهما.


وأطلق رجال الشرطة الرصاص على المعتدي الذي أصيب إصابة خطيرة، بينما تم تشخيص إصابات رجال الشرطة باعتبارها خفيفة غير خطرة.

ولم تتضح بعد دوافع المهاجم، وما إذا كان الهجوم على صلة بالاحتجاجات ضد مقتل المواطن الأمريكي ذو البشرة السوداء جورج فلويد على يد شرطي أمريكي.

واجتاحت الاحتجاجات أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي اتكأ بركبته على رقبة فلويد ومنعه من التنفس ولم يلتفت إلى استغاثته التي أصبحت شعارًا يردده المحتجون "لا أستطيع التنفس". 

وفصلت الشرطة الأمريكية الضابط القاتل ديريك شوفين وثلاثة شرطيين آخرين شهدوا الموقف ووقفوا دون تدخل، بينما كان فلويد يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتم توجيه تهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية لشوفين. 
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