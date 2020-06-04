AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تموين الأقصر: النسبة التخزينية لصومع والشون وصلت إلى 65.3% بالمحافظة

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:13 م
قمح
قمح
Advertisements
شمس يونس

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن استمرار توريد الأقماح إلى شون وصوامع المحافظة حتى اليوم والتى بلغت 22186.519 طن قمح بنسبة 65.3% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر.


يأتى ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وتم منع أى محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع أثناء التوريد، وتوزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الصوامع للحد من انتشار الفيروس.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تجهيز البناكر والشون سابقا قبل استلام الأقماح من المزارعين والموردين، بمضادات الحشرات إلى جانب أنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المحاصيل من الأمطار والتقلبات الجوية.

اقرأ أيضا:

إنتاج 76.6 مليون رغيف فى مايو.. تموين الأقصر تحرر 494 محضرا متنوعا


الجدير بالذكر أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 40.6 مليون جنيه مقررات شهر مايو وبنسبة وصلت إلى 94.5% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وتم صرف 3226 طن دقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق ويصل الصرف اليومي من الخبز بمتوسط 2.6 مليون رغيف / يوم.


وتم تحرير  عدد  المحاضر والمخالفات التموينية المحررة خلال الشهر  حوالى  494 محضرا ومخالفة وذلك بواقع تحرير  268 مخالفة ما بين (نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمة – ميزان – مواعيد – نظافة – سجلات – مخالفات أخرى)، و223 محضرا (عدم إعلان – شهادات صحية – إدارة بدون ترخيص – سلخانة – فواتير – مجهول المصدر – تجميع دقيق – ازيد من السعر – منتهي الصلاحية).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق موسم توريد الأقماح لشون الأقصر بإجراءات وقائية مشددة ضد كورونا

توريد 2600 طن قمح إلى شون وصوامع الأقصر

توريد 6376 طنا و802 كيلو قمح لصوامع وشون الأقصر

تموين الأقصر: توريد 8500 طن و255 كيلو قمح لشون وصوامع المحافظة

توريد 9782.2 طن قمح لشون وصوامع الأقصر

وسط إجراءات احترازية.. توريد 10790.450 طن قمح للشون في الأقصر

ترشيحاتنا

بيستغلوا الموت.. هجوم شديد على البلوجرز أحمد حسن وزينب.. تفاصيل

كيف تغلبت مصر على أزمة استيراد الأدوية من الصين والهند بعد كورونا؟ مصدر مسئول يوضح

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور لشقيقة محمد رمضان خلال حفل الزفاف

مفاجأة كبيرة حول مقتل جورج فلويد.. ربما تقضي على قاتليه قبل محاكمتهم

درجة الحرارة العالية.. انفجار أنبوبة غاز داخل سيارة في السعودية| فيديو

أول تكليف من وزير التنمية المحلية لـ قيادات المحليات الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور