تموين الأقصر: النسبة التخزينية لصومع والشون وصلت إلى 65.3% بالمحافظة

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن استمرار توريد الأقماح إلى شون وصوامع المحافظة حتى اليوم والتى بلغت 22186.519 طن قمح بنسبة 65.3% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر.





يأتى ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وتم منع أى محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع أثناء التوريد، وتوزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الصوامع للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تجهيز البناكر والشون سابقا قبل استلام الأقماح من المزارعين والموردين، بمضادات الحشرات إلى جانب أنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المحاصيل من الأمطار والتقلبات الجوية.

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الجدير بالذكر أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 40.6 مليون جنيه مقررات شهر مايو وبنسبة وصلت إلى 94.5% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وتم صرف 3226 طن دقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق ويصل الصرف اليومي من الخبز بمتوسط 2.6 مليون رغيف / يوم.





وتم تحرير عدد المحاضر والمخالفات التموينية المحررة خلال الشهر حوالى 494 محضرا ومخالفة وذلك بواقع تحرير 268 مخالفة ما بين (نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمة – ميزان – مواعيد – نظافة – سجلات – مخالفات أخرى)، و223 محضرا (عدم إعلان – شهادات صحية – إدارة بدون ترخيص – سلخانة – فواتير – مجهول المصدر – تجميع دقيق – ازيد من السعر – منتهي الصلاحية).