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أخبار البلد

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:25 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائيًا بدءًا من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائيًا بدءًا من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، مُوضحًا استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية. 

وشدد على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

في السياق نفسه، تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا للموظفين، ومن الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر للعملاء، وجاء ذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على جميع الطرق من الـ 8 مساءً حتى الـ 5 صباحًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة داخل البنوك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين.

وفي النهاية، ناشد المجلس جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
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