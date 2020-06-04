هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد



نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائيًا بدءًا من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائيًا بدءًا من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، مُوضحًا استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية.





وشدد على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





في السياق نفسه ، تم تعديل مواعيد العمل ، تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا للموظفين، ومن الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر للعملاء، وجاء ذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على جميع الطرق من الـ 8 مساءً حتى الـ 5 صباحًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة داخل البنوك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين.



