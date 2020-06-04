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اقتصاد

أسعار الغذاء العالمية تصل لأدنى مستوى في 17 شهرا في مايو

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت لرابع شهر على التوالي في مايو أيار إذ تضررت بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي حدت من الطلب.


وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 162.5 نقطة بانخفاض 1.9 بالمئة عن أبريل.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 7.3 بالمئة بقيادة انخفاضات حادة في أسعار الزبد والأجبان بما يعود جزئيا لانخفاض في طلبيات الاستيراد.


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كما تراجع مؤشر أسعار الحبوب واحدا بالمئة بعد أن واصلت أسعار الحبوب الصلدة انخفاضاتها، فيما تراجعت أسعار الذرة الأمريكية 16 بالمئة منذ بداية العام وتراجعت أسعار تصدير القمح وسط توقعات بوفرة في الإمدادات العالمية. وشهدت أسعار الأرز ارتفاعا في السوق الدولية.


وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.8 بالمئة لأقل مستوى في عشرة أشهر كما هبط مؤشر أسعار اللحوم 0.8 بالمئة.


وعلى النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر فاو لأسعار السكر قفزة نسبتها 7.4 بالمئة بما يعود بشكل أساسي لمحصول يقل عن المتوقع في بعض كبرى الدول المنتجة على الأخص الهند وتايلاند.


ونشرت فاو أيضا أولى توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 متوقعة أن يبلغ الإنتاج العالمي 2.780 مليار طن بزيادة 2.6 بالمئة عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019.


لكن فاو قالت إن من المتوقع أن يشهد إنتاج القمح العالمي في 2020 انخفاضا لأسباب على رأسها ترجيح حدوث تراجعات للإنتاج من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والولايات المتحدة بما قد يبدد أثر زيادات متوقعة للإنتاج من روسيا وأستراليا.

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