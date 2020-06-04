AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التموين: لا نية للمساس بسعر رغيف الخبز

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:41 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد. 

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وبين سعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تواجه مصر عجزا بالمخزون الاستراتيجي للدقيق.. الوزراء يرد

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية نتيجة لوجود عجز في المعروض

زيادة أسعار الأرز لوجود عجز.. الوزراء يوضح الحقيقة للشعب

الحكومة: لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية

الحكومة: لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

الحكومة تنفي نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

ترشيحاتنا

حق من الحقوق المحمية.. الأهلي يبدأ إجراءات مقاضاة الزمالك في لافتة نادي القرن

بالكمامة وملابس السجن.. وصول حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا" لمحكمة الجنايات

بعد الرد على المتنمرين عليها.. إيمان رمضان تتصدر البحث في جوجل

حركة المحليات الجديدة.. ١٦١ قيادة بينهم ١٣ سكرتيرا عاما و٧ سكرتير مساعد و١٤١ رئيس مركز ومدينة وحي

حققت المعجزة في زمن قياسي.. القصة الكاملة لنجاح الهيئة الهندسية بإنشاء أكبر مجموعة كباري ورفع كفاءة الطرق الرئيسية

حسام عاشور ينتظر عرضا عربيا كبيرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 طرق ذكية.. احصل على أفضل سعر بيع لسيارتك المستعملة

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا