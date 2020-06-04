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رياضة

حق من الحقوق المحمية.. الأهلي يبدأ إجراءات مقاضاة الزمالك في لافتة نادي القرن

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:07 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
بدأت إدارة الأهلي في إجراءات التقاضي ضد نادي الزمالك علي أن تشهد الساعات القليلة المقبلة التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية فيما يخص لافتات نادي القرن. 

كما تتجه إدارة الأهلي مطلع الأسبوع المقبل لإقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره، الذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته. 

وناشد مجلس الإدارة، جماهيرة الغفيرة في كل مكان الحرص على قيم وتقاليد النادي، دون الإساءة لأي شخصيات أو هيئات فردية أو اعتبارية، انتصارًا للقيم الرياضية والعلاقات الطيبة الواجبة، مؤكدًا أن كل قرارته كانت بالإجماع الكامل.


وكان المجلس قد عقد إجتماعًا مطول أنتهي إلي بدء إجراءات التقاضي ضد لافتات نادي القرن التي قام الزمالك برفعها علي أسوار ناديه،وأرسل الأهلي فعليًا خطابًا إلي وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادى ، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
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