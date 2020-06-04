نداء شرارة تطرح أغنية شروط .. غدًا

بينما نشرت نداء، برومو تشويقيا للأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

اقرأ أيضًا:

"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات: ايهاب غيث، والحان: محمود انور، وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل ب JMR-Studios، ميكس و ماستر : Xavier Escabasse.





يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية كل من أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني.