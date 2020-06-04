الرئيس السيسي: مصر مستعدة لنقل تجربتها في تطبيق برامج التطعيمات الإجبارية للحد من وفيات الأطفال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير للمملكة المتحدة على مبادرة الدعوة لتلك القمة " القمة العالمية للقاحات" التي تأتي في توقيت حيوي في ظل أنتشار وباء فيروس كورونا والذي اثبت حاجة العالم إلى التضامن والبحث عن تطيعيمات فعالة .





وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة العالمية للقاحات، إن حماية البشر من الأوبئة مسؤولية العالم اجمع ويجب ألا ندع جائحة كورونا تجعلنا نبتعد عن الاهتمام باقي الامراض المعدية التي سعى العالم للحيلولة دون انتشارها واهمية العمل على بذل جهود مشتركة لتقديم اللقاحات الروتينية والتحصين ضد الامراض الفتاكة .





وأضاف الرئيس السيسي:" تتابع مصر التجارب الجارية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا والتعاون العلمي من جهات البحث المصرية كما حرصنا على تقديم يد المساعدة لدول العالم الصديقة للتخفيف من تداعيات الجائحة".





وتابع الرئيس السيسي:" مصر على استعداد لنقل تجربتها في تطبيق برامج التطعيمات الإجبارية والتي ساهمت في الحد من امراض ووفيات الاطفال".





ولفت الرئيس السيسي:" كما أننا مستعدون للمساهمة في ابحاث وتصنيع اللقاحات وتدريب الكوادر الطبية وإجراء التجارب السريرية للقاحات ".



