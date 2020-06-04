الأزمة أكدت حاجة العالم للتضامن.. كلمة الرئيس السيسي في القمة العالمية للقاحات ضد كورونا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الشكر والتقدير للمملكة المتحدة على مبادرتها بالدعوة للقمة العالمية للقاحات ضد كورونا، والتى تأتى فى توقيت حيوى فى ظل إنتشار وباء فيروس كورونا









وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العالمية للقاحات، أن فيروس كورونا أثبت حاجة العالم إلى التضامن والعمل بسرعة للحد من إنتشار المرض والبحث عن لقاحات فعالة.





وتابع الرئيس السيسي، أن القمة هدفها توافر لقاحات لعلاج كورون ا بشكل عادل، خاصة أن حماية البشر من تلك الأوبئة هى مسؤولية العالم أجمع، منوها بعدم جعل قضية كورونا تفقد الدول الإهتمام بباقى الأمراض المعدية التى سعى العالم مسبقا لعدم إنتشارها.





وأكد الرئيس السيسي على أهمية العمل المشترك وبذل جهود مشتركة لتقديم اللقاحات الروتينية وإستئناف حملات التحصين ضد الأمراض الفتاكة التى يمكن منعها بتلك اللقاحات.

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وافاد أن مصر تتابع التجارب الجارية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا والتعاون العلمى فى هذا الصدد من خلال جهات البحث المصرية، بالإضافة إلى انه تم الحرص منذ بداية الأزمة على تقديم يد المساعدة لبعض دول العالم الصديقة للتخفيف من تداعيات الفيروس بها كترجمة للتضامن العالمى.





واشار إلى أن مصر على إستعداد لنقل تجربتها فى تطبيق برامج التطعيمات الإجبارية، والتى ساهمت فى الحد من أمراض ووفيات الأطفال، وأنها مستعدة فى المساهمة فى أبحاث وتصنيع اللقاحات وتدريب الكوادر الطبية وإجراء التجارب السريرية الإكلينيكية للقاحات والتفصيلات الجديدة.



