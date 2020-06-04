هونج كونج تقر قانون يجرم عدم احترام النشيد الصيني

أقرت هونج كونج، اليوم الخميس، مشروع قانون يجرم عدم احترام النشيد الوطني الصيني ، وهي خطوة يرى الخبراء أنها أحدث علامة على تشديد قبضة بكين على المدينة شبه المستقلة.





ويأمر مشروع قانون النشيد الوطني بتعليم طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في هونج كونج غناء النشيد الوطني الصيني، جنبًا إلى جنب مع دراسة تاريخه وآدابه، فوق ما نقلته رويترز.





ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 50،000 دولار هونج كونج (6450 دولارًا) لمن يهين النشيد الوطني الصيني.





وكان مشجعو كرة القدم قد رددوا أغنية "المجد لهونج كونج"، والتي أصبحت شعار وصرخة حاشدة للحركة الديمقراطية في البلاد ضد الهيمنة الصينية.





وكانت رجال الشرطة قد تدخلت إلى قاعة البرلمان، وذلك عقب احتجاج مشرعين على حملة القمع الصينية في البلاد.



















