أيتن عامر تداعب زوجها عبر انستجرام..شاهد





انت فى حالك و الناس فى حالك برضة ". فيما داعبت أيتن زوجها قائلة :"





وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى : ربنا يخليكم لبعض ، "حلوين أوى ما شاء الله".









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يذكر أن آيتن عامر شاركت ياسمين صبرى البطولة سباق رمضان 2020 بمسلسل فرصة تانية.





مسلسل "فرصة تانية" جمع بين كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.







