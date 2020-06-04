AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أيتن عامر تداعب زوجها عبر انستجرام..شاهد

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:05 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت النجمة أيتن عامر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام صورة تجمعها بزوجها عز العرب من كواليس تصوير أحد المسلسلات.

فيما داعبت أيتن زوجها قائلة :"انت فى حالك و الناس فى حالك برضة ".

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :ربنا يخليكم لبعض ، "حلوين أوى ما شاء الله".


اقرأ أيضًا:


يذكر أن آيتن عامر شاركت ياسمين صبرى البطولة سباق رمضان 2020  بمسلسل فرصة تانية.

مسلسل "فرصة تانية" جمع بين كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس مشهد انتحار ريهام في "فرصة تانية"‏.. فيديو

أيتن عامر عن شخصية ريهام بـ فرصة تانية: أستعنت بدكتور نفسي

بهذه الطريقة.. أيتن عامر تهنئ أحمد مجدي بعيد ميلاده.. شاهد

بعد محاولة انتحار أيتن عامر.. الجمهور يبحث عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 11

محمد دياب ينشر صورة له مع هبة مجدى.. والجمهور: الافترا وحش

من كواليس فرصة تانية.. أحمد مجدي يعلق على موافقة ملك علي الزواج منه

ترشيحاتنا

تحفيز الاستثمارات في المجال.. رئيس الوزراء: توطين صناعة المستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

جامعة الملك فهد السعودية تحقق المركز الرابع عالميًا في براءات الاختراع

الصحة العالمية.. احرصوا على ارتداء الكمامة فى هذه الأماكن

تراجع فى الإصابات.. السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بـ كورونا

فيفي عبده تشعل تويتر بوصلة رقص جديدة من حديقة منزلها .. شاهد

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

AdvertisementS

آخر المستجدات.. هذه الفصيلة تتعرض لفشل الجهاز التنفسي عند الإصابة بـ فيروس كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

تحفيز الاستثمارات في المجال.. رئيس الوزراء: توطين صناعة المستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

طيران الإمارات يعلن عودة الرحلات إلى 29 مدينة حول العالم

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة تنصح بتناوله مرتين يوميا.. فوائد غير متوقعة لاكتوفيرين في علاج كورونا

جبمسوت بكتف واحد.. كارولين عزمي تشعل السوشيال ميديا

أقوى كوب للمناعة والدايت.. إليك مشروب الكرفس بـ 5 مكونات