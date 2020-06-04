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رياضة

الدوري الإيطالي يعلن نتائج فحوصات حكام البطولة

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:14 م
حكام الدوري الإيطالي
حكام الدوري الإيطالي
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احمد هاني
كشف مسئولو الدوري الإيطالي عن خضوع جميع حكام بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى والثانية لفحوصات طبية شاملة خلال الأيام الأخيرة من أجل الاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

لا يقتصر الأمر فقط على اللاعبين والإداريين في الفرق الرياضية، ولكن يريد مسئولو كرة القدم في إيطاليا ضمان سلامة جميع العناصر التي تشارك في المنظومة وعلى رأسها الحكام.

وأصدر الدوري الإيطالي من خلال بيان رسمي على خضوع 22 حكمًا من الدرجة الأولى و16 حكمًا من الدرجة الثانية لاختبارات كورونا، وتبينت سلامتهم.


ويخوض جميع الحكام معسكرا تدريبيا استعدادًا لعودة الدوري الإيطالي حتى 10 يونيو الجاري أي قبل 10 أيام من موعد استئناف أولى المباريات في المسابقة المحلية.

وطالب الدوري الإيطالي من الحكام استخدام سياراتهم الخاصة من أجل السفر من وإلى ملعب المباراة لضمان سلامتهم وعدم اختلاطهم بأي أفراد من خارج منظومة كرة القدم.
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