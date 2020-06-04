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فن

مريام فارس: الأزرق من ألواني المفضلة

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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ندى فكري
شاركت الفنانة مريام فارس جمهورها صورة جديدة على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت مريام على الصورة قائلة:" الأزرق هو من ألواني المفضلة وأنتم ما هو لونكم المفضل".


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يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.


وكانت مريام فارس أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.

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