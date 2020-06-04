"سلامتك أولا".. هيئة قناة السويس تدشن خدمات الاستعلام عن فواتير المياه بمدن القناة الثلاث إلكترونيًا

وجهت هيئة قناة السويس عناية المواطنين بأنه متاح خدمة الاستعلام عن الفواتير عن استهلاك المياه، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.





كما تم تفعيل خدمة تسجيل القراءات من خلال الموقع الرسمي للهيئة على أن تمتد خدمة تسجيل القراءات مع بداية الشهر وحتى يوم ١٥ من كل شهر.









وأعلنت الهيئة تدشين خدمات المياه على الرابط

‏https://www.suezcanal.gov.eg/Arabic/Services/WaterServices/Pages/default.aspx

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يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للهيئة بمنطقة القناة، وحرص هيئة قناة السويس على تقديم الخدمات الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاثة بقدرة إجمالية حوالي ١ مليون متر مكعب يوميًا.





وتحرص هيئة قناة السويس علي الالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الظروف الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID19".