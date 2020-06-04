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محافظات

محافظ الإسماعيلية يلزم المحلات باستخدام صناديق للقمامة

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:40 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام شاغلي جميع المنشآت والمحال التجارية بجميع أنواعها ومختلف أنشطتها " مطاعم..كافيتريات..سوبر ماركت ..محلات بيع الملابس ...وغيرها " بنطاق المحافظة وجميع توابعها باستخدام صناديق مخصصة لجمع القمامة والمخلفات الناتجة عن نشاط المحل والتعهد بنظافتها على الدوام ومراعاة غسلها بعد كل استعمال.

وشمل قرار المحافظ القيام بتسليم ما بها من قمامة ومخلفات يوميا الى متعهد يرتبطون معه بمعرفتهم أو عن طريق تسليمها الى جامع القمامة التابع للمتعهد او الجهة القائمة على أعمال النظافة العامة.

 ويحظر القاء القمامة فى غير الاماكن او الصناديق المخصصة لذلك.

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 كما يشترط  فى الاوعية المخصصة لحفظ القمامة والمخلفات ان تكون مصنوعة من مادة صماء ومعدنية او ما يماثلها وخالية من الثقوب ولا تسمح بتسرب السوائل والفضلات.

وفى حال مخالفة أصحاب المحلات لهذا القرار تطبق عليهم العقوبات الجنائية المقررة بقانونى البيئة أو النظافة العامة أو أى قانون أخر ..ويتم غلق المحل بالطريق الإدارى لحين إزالة أسباب المخالفة.
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