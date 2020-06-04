4 رحلات استثنائية.. وصول 780 مصريا من العالقين في السعودية والكويت إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 4 رحلات استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران وشركة إير كايرو، قادمين من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية علي متنهما 780‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





قالت مصادر بمطار القاهرة، إن الرحلة الأولى لشركة أير كايرو وصل على متنها 165 مصريا من العالقين بتبوك بالسعودية ، والرحلة الثانية لشركة إير كايرو 165 مصريا من جدة ، والرحلة الثالثة لشركة مصر للطيران وعليها 150 مصريا من العالقين بجدة ، والرحلة الرابعة لمصر للطيران وعليها 300 مصريآ من العالقين بالكويت.





وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، حيث تم اجراء اختبارات فيروس "كورونا" لهم والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، بعد قرار الحكومة أمس الأربعاء، بإلغاء الحجر الصحي الإجباري بمناطق تحددها الدولة المصرية، والسماح للعائدين من الخارج بقضاء مدة العزل 14 يوما في منازلهم.



